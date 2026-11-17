Uber Eats与Zipline公司共同在美国得克萨斯州休斯敦郊区斯普林推出了无人机订单配送服务。覆盖范围内的用户可以从餐厅订餐，无人机将通过绳索把包裹降至院子里。

配送如何运作

据The Verge报道，Uber应用中已为此类订单新增了单独的Drone标识。下单时，客户必须确认院子内有可供配送的空地，并且可以实时追踪无人机的路线。

该系统自主运行，因此此类订单的支付小费选项已被关闭。同时，用户可以在应用中为服务评分。最初，配送预计将每天08:00至22:00提供。

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无人机特点

Zipline无人机的飞行高度超过300英尺，最高时速可达70英里。它们可在距餐厅最多10英里的半径内运送重量不超过8磅的货物，并且可在雨天和恶劣天气条件下飞行。

启动时的餐厅名单包括连锁品牌Jersey Mike’s和Zaxby’s，以及当地餐厅Urban Bird和Abu Omar Halal。达拉斯预计将成为下一座推出该服务的城市。Uber和Zipline表示，计划到2029年底实现每天100万次无人机配送。

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