Uber Eats совместно с компанией Zipline запустил доставку заказов беспилотниками в Спринге — пригороде Хьюстона в американском штате Техас. Пользователи в зоне покрытия могут заказывать блюда из ресторанов, а дроны будут спускать пакеты на тросе во дворы.

Как работает доставка

Как сообщает The Verge, в приложении Uber для таких заказов появилась отдельная отметка Drone. При оформлении заказа клиент должен подтвердить наличие свободного места для доставки во дворе, а маршрут беспилотника можно отслеживать в реальном времени.

Система работает автономно, поэтому возможность оставлять чаевые для такого заказа отключена. В то же время пользователи смогут оценить сервис в приложении. Первоначально доставка должна быть доступна ежедневно с 08:00 до 22:00.

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Характеристики беспилотников

Беспилотники Zipline летают на высоте более 300 футов и могут развивать скорость до 70 миль в час. Они способны перевозить грузы весом до 8 фунтов в радиусе до 10 миль от ресторана и рассчитаны на полеты во время дождя и неблагоприятной погоды.

В перечень заведений на старте входят сети Jersey Mike’s и Zaxby’s, а также местные рестораны Urban Bird и Abu Omar Halal. Следующим городом для запуска сервиса должен стать Даллас. Uber и Zipline заявили о намерении к концу 2029 года выйти на один миллион доставок дронами в сутки.

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