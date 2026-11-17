Uber Eats wspólnie z firmą Zipline uruchomił dostawy zamówień dronami w Spring — na przedmieściach Houston w amerykańskim stanie Teksas. Użytkownicy w obszarze zasięgu mogą zamawiać jedzenie z restauracji, a drony będą opuszczać paczki na lince na podwórza.

Jak działa dostawa

Jak informuje The Verge, w aplikacji Uber dla takich zamówień pojawiło się osobne oznaczenie Drone. Podczas składania zamówienia klient musi potwierdzić, że na podwórzu jest wolne miejsce do dostawy, a trasę drona można śledzić w czasie rzeczywistym.

System działa autonomicznie, dlatego opcja zostawienia napiwku za takie zamówienie jest wyłączona. Jednocześnie użytkownicy będą mogli ocenić usługę w aplikacji. Początkowo dostawa ma być dostępna codziennie od 08:00 do 22:00.

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Parametry dronów

Drony Zipline latają na wysokości ponad 300 stóp i mogą osiągać prędkość do 70 mil na godzinę. Mogą przewozić ładunki o masie do 8 funtów w promieniu do 10 mil od restauracji i są przystosowane do lotów podczas deszczu oraz niekorzystnej pogody.

Lista lokali na start obejmuje sieci Jersey Mike’s i Zaxby’s, a także lokalne restauracje Urban Bird oraz Abu Omar Halal. Kolejnym miastem, w którym ma zostać uruchomiona usługa, będzie Dallas. Uber i Zipline zapowiedziały, że zamierzają osiągnąć poziom miliona dostaw dronami dziennie do końca 2029 roku.

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