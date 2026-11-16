乌克兰驻以色列大使馆已向文化和体育部长米基·佐哈尔发出正式抗议信，反对计划于周日在以色列阿什杜德举行的一场冰球表演赛。外交官请求以色列当局核查活动参与者、资金来源，以及其与俄罗斯联邦官员——这一侵略国的官员——可能存在的联系。据《耶路撒冷邮报》报道。

对参与者的担忧

这场名为“俄罗斯冰球传奇队对阵以色列明星队”的比赛将于20:00在阿什杜德的Blue Ice冰场举行。该活动旨在纪念以色列与俄罗斯恢复外交关系35周年。

预计参与者包括前冰球运动员、俄罗斯议会议员维亚切斯拉夫·费季索夫，他正受到国际制裁。其可能参与是大使馆在致部长的信中提出的主要问题之一。

这封信由乌克兰驻以色列外交使团副团长根纳季·布列斯卡连科签署。信中指出，在俄罗斯袭击乌克兰平民和关键基础设施的背景下，俄罗斯知名代表参加公开活动引发严重的政治、道德和声誉担忧。

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核查制裁风险

乌克兰大使馆强调，欧盟和美国的制裁不会自动在以色列适用。同时，外交官呼吁核查举办这场比赛是否可能助长规避制裁、被禁止的交易或其他违反以色列法律的活动。

大使馆并未声称，受制裁人士参与活动本身构成违反以色列法律。相反，乌克兰方面请求评估可能的法律后果，包括核查组织者和赞助商、资金来源、与俄罗斯国家机构可能存在的联系、参与者的制裁状态以及活动的外交后果。

乌克兰外交官还担心，俄罗斯国家媒体可能将这场比赛描述为所谓莫斯科国际孤立减弱的证据。信中没有直接要求取消比赛：大使馆请求以色列当局核查举办活动的情况，并在其权限和该国法律范围内采取预防措施。

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