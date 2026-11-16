Ambasada Ukrainy w Izraelu wysłała do ministra kultury i sportu Mikiego Zohara oficjalny list protestacyjny w związku z pokazowym meczem hokejowym zaplanowanym na niedzielę w Aszdodzie w Izraelu. Dyplomaci proszą izraelskie władze o sprawdzenie uczestników wydarzenia, źródeł jego finansowania oraz możliwych powiązań z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, państwa agresora. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Obawy dotyczące uczestników

Mecz pod nazwą „Legendy rosyjskiego hokeja kontra gwiazdy Izraela” ma odbyć się o godz. 20:00 na lodowisku Blue Ice w Aszdodzie. Wydarzenie poświęcono 35. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Rosją.

Wśród oczekiwanych uczestników jest były hokeista i deputowany rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Fetisow, objęty międzynarodowymi sankcjami. Jego możliwy udział jest jedną z głównych kwestii poruszonych przez ambasadę w wystąpieniu do ministra.

List podpisał zastępca szefa ukraińskiej misji dyplomatycznej w Izraelu Hennadij Breskalenko. Wskazano w nim, że udział znanych przedstawicieli Rosji w publicznym wydarzeniu budzi poważne obawy polityczne, moralne i reputacyjne w kontekście rosyjskich ataków na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

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Ocena ryzyka sankcyjnego

Ambasada Ukrainy podkreśliła, że sankcje UE i USA nie obowiązują w Izraelu automatycznie. Jednocześnie dyplomaci wezwali do sprawdzenia, czy organizacja meczu nie może sprzyjać obchodzeniu sankcji, zakazanym transakcjom lub innej działalności sprzecznej z izraelskim prawem.

Ambasada nie twierdzi, że sam udział osoby objętej sankcjami stanowi naruszenie izraelskiego prawa. Zamiast tego strona ukraińska prosi o ocenę możliwych konsekwencji prawnych, w tym o sprawdzenie organizatorów i sponsorów, pochodzenia środków, możliwych powiązań z rosyjskimi instytucjami państwowymi, statusu sankcyjnego uczestników oraz dyplomatycznych konsekwencji wydarzenia.

Ukraińscy dyplomaci obawiają się również, że rosyjskie media państwowe mogą przedstawić mecz jako dowód rzekomego osłabienia międzynarodowej izolacji Moskwy. W liście nie ma bezpośredniego żądania odwołania spotkania: ambasada prosi izraelskie władze o zbadanie okoliczności organizacji wydarzenia i podjęcie działań prewencyjnych w granicach ich uprawnień oraz zgodnie z prawem kraju.

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