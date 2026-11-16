Посольство Украины в Израиле направило министру культуры и спорта Мики Зогару официальное письмо протеста из-за показательного хоккейного матча, запланированного на воскресенье в Ашдоде, Израиль. Дипломаты просят израильские власти проверить участников мероприятия, источники его финансирования и возможные связи с должностными лицами Российской Федерации — государства-агрессора. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Обеспокоенность из-за участников

Матч под названием «Легенды российского хоккея против звёзд Израиля» должен состояться в 20:00 на арене Blue Ice в Ашдоде. Мероприятие посвящено 35-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией.

Среди ожидаемых участников — бывший хоккеист и депутат российского парламента Вячеслав Фетисов, находящийся под международными санкциями. Его возможное участие является одним из главных вопросов, поднятых посольством в обращении к министру.

Письмо подписал заместитель главы украинской дипломатической миссии в Израиле Геннадий Брескаленко. В нём отмечается, что участие известных представителей России в публичном мероприятии вызывает серьёзную политическую, моральную и репутационную обеспокоенность на фоне российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка санкционных рисков

Украинское посольство подчеркнуло, что санкции ЕС и США не применяются в Израиле автоматически. В то же время дипломаты призвали проверить, не может ли проведение матча способствовать обходу санкций, запрещённым транзакциям или иной деятельности, противоречащей израильскому законодательству.

Посольство не утверждает, что само участие человека под санкциями является нарушением законов Израиля. Вместо этого украинская сторона просит оценить возможные юридические последствия, в частности проверить организаторов и спонсоров, происхождение средств, возможные связи с российскими государственными учреждениями, санкционный статус участников и дипломатические последствия события.

Украинские дипломаты также опасаются, что российские государственные СМИ могут представить матч как доказательство якобы ослабления международной изоляции Москвы. В письме нет прямого требования отменить игру: посольство просит израильские власти проверить обстоятельства проведения мероприятия и принять превентивные меры в пределах их полномочий и законодательства страны.

Читай нас в