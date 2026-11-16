Україна просить Ізраїль перевірити хокейний матч з росіянами — Jerusalem Post

Посольство України в Ізраїлі надіслало міністру культури і спорту Мікі Зогару офіційний лист протесту через показовий хокейний матч, запланований на неділю в Ашдоді, Ізраїль. Дипломати просять ізраїльську владу перевірити учасників заходу, джерела його фінансування та можливі зв’язки з посадовцями Російської Федерації — держави-агресора. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Занепокоєння через учасників

Матч під назвою «Легенди російського хокею проти зірок Ізраїлю» має відбутися о 20:00 на арені Blue Ice в Ашдоді. Захід присвячений 35-річчю відновлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і росією.

Серед очікуваних учасників — колишній хокеїст і депутат російського парламенту В’ячеслав Фетісов, який перебуває під міжнародними санкціями. Його можлива участь є одним із головних питань, порушених посольством у зверненні до міністра.

Лист підписав заступник голови української дипломатичної місії в Ізраїлі Геннадій Брескаленко. У ньому зазначено, що участь відомих представників росії у публічному заході викликає серйозне політичне, моральне та репутаційне занепокоєння на тлі російських атак на цивільне населення й критичну інфраструктуру України.

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Перевірка санкційних ризиків

Українське посольство наголосило, що санкції ЄС і США не застосовуються в Ізраїлі автоматично. Водночас дипломати закликали перевірити, чи не може проведення матчу сприяти обходу санкцій, забороненим транзакціям або іншій діяльності, що суперечить ізраїльському законодавству.

Посольство не стверджує, що сама участь людини під санкціями є порушенням законів Ізраїлю. Натомість українська сторона просить оцінити можливі юридичні наслідки, зокрема перевірити організаторів і спонсорів, походження коштів, можливі зв’язки з російськими державними установами, санкційний статус учасників і дипломатичні наслідки події.

Українські дипломати також побоюються, що російські державні медіа можуть подати матч як доказ нібито послаблення міжнародної ізоляції москви. У листі немає прямої вимоги скасувати гру: посольство просить ізраїльську владу перевірити обставини проведення заходу та вжити превентивних заходів у межах її повноважень і законодавства країни.

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