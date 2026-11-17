西班牙政府最快可能于周二批准一项法令，收紧数据中心使用可再生电力的要求。该决定无需议会批准，预计将在11月29日选举前通过。据CNBC报道，新规定可能影响亚马逊、微软和黑石旗下QTS的投资计划。

可再生能源要求

政府首次于8月提出该法令，部分原因是对不断增长的电力需求和电价的担忧。10月26日受到批评后，当局提出了修订版文件，但其中仍保留了对数据中心能源供应的严格要求。

根据草案，数据中心消耗的电力中，80%必须来自可再生能源，并按小时确认其来源。若未满足要求，相关设施可能失去接入电网的资格。该规定也将适用于已在建设或等待接入电网的项目；为适应新规设有五年的过渡期。

标普在10月的一份报告中指出，此类要求可能成为无法逾越的障碍，并实际上导致暂停令。

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阿拉贡与投资风险

关键讨论围绕西班牙东北部的阿拉贡展开，反对党人民党在当地执政。该地区凭借快速审批、可用土地和可再生能源，以及国际电缆连接，吸引了投资者。阿拉贡主席豪尔赫·阿斯孔希望将该地区打造成“欧洲的弗吉尼亚州”，类比美国数据中心密度最高的州。

根据CBRE的数据，开发商已宣布在西班牙和葡萄牙建设10.5吉瓦的数据中心容量，但受电网、许可和基础设施限制，约4.5吉瓦被认为实际可行。预计未来十年，阿拉贡将获得超过600亿欧元的数据中心和数字基础设施投资。

行业协会SpainDC表示，该法令可能形成欧盟对数据中心最严格的监管制度，并使80%至90%的投资面临风险。亚马逊云服务和微软表示，其在阿拉贡的投资计划没有改变，同时呼吁当局确保长期的法律确定性。据《世界报》援引未具名消息人士报道，谷歌正在等待更明确的监管环境，已推迟一个数十亿欧元的数据中心项目。

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