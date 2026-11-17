Уряд Іспанії може вже у вівторок схвалити декрет, який посилить вимоги до дата-центрів щодо використання відновлюваної електроенергії. Рішення не потребує парламентського схвалення й, як очікується, буде ухвалене до виборів 29 листопада. Нові правила можуть вплинути на інвестиційні плани Amazon, Microsoft та QTS, що належить Blackstone, повідомляє CNBC.

Вимоги до відновлюваної енергії

Уперше уряд представив декрет у серпні, зокрема через занепокоєння зростанням попиту на електроенергію та цінами. Після критики 26 жовтня влада запропонувала переглянуту версію документа, однак у ній збереглися суворі вимоги до енергопостачання дата-центрів.

Згідно з проєктом, 80% спожитої дата-центрами електроенергії має надходити з відновлюваних джерел із погодинним підтвердженням її походження. У разі невиконання вимог об’єкти потенційно можуть втратити доступ до електромережі. Правила поширюватимуться також на проєкти, що вже будуються або очікують на підключення до мережі; для адаптації передбачено п’ятирічний перехідний період.

S&P у жовтневому звіті зазначила, що такі вимоги можуть стати нездоланною перешкодою та фактично призвести до мораторію.

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Арагон і ризики для інвестицій

Ключова дискусія точиться довкола Арагону на північному сході Іспанії, де при владі перебуває опозиційна Народна партія. Регіон привабив інвесторів прискореними дозволами, наявністю землі та відновлюваної енергії, а також міжнародними кабельними з’єднаннями. Президент Арагону Хорхе Аскон прагне перетворити регіон на «Вірджинію Європи» — за аналогією зі штатом США з найбільшою щільністю дата-центрів.

За даними CBRE, девелопери оголосили про 10,5 ГВт потужностей дата-центрів в Іспанії та Португалії, але реально здійсненними через обмеження мережі, дозволів та інфраструктури вважають близько 4,5 ГВт. В Арагоні протягом наступного десятиліття очікують понад 60 млрд євро інвестицій у дата-центри та цифрову інфраструктуру.

Галузева асоціація SpainDC заявила, що декрет може створити найсуворіший у ЄС режим для дата-центрів і поставити під ризик 80–90% інвестицій. Amazon Web Services та Microsoft повідомили, що їхні інвестиційні плани в Арагоні не змінилися, водночас закликавши владу забезпечити довгострокову правову визначеність. За даними El Mundo з посиланням на неназвані джерела, Google відклала багатомільярдний проєкт дата-центру, очікуючи більшої регуляторної визначеності.

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