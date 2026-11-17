Rząd Hiszpanii może już we wtorek zatwierdzić dekret, który zaostrzy wymogi wobec centrów danych dotyczące wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej. Decyzja nie wymaga zgody parlamentu i, jak się oczekuje, zostanie podjęta przed wyborami 29 listopada. Nowe zasady mogą wpłynąć na plany inwestycyjne Amazon, Microsoft i QTS należącej do Blackstone, podaje CNBC.

Wymogi dotyczące energii odnawialnej

Rząd po raz pierwszy przedstawił dekret w sierpniu, między innymi z powodu obaw o rosnący popyt na energię elektryczną i jej ceny. Po krytyce 26 października władze zaproponowały zmienioną wersję dokumentu, jednak zachowano w niej surowe wymogi dotyczące zasilania centrów danych.

Zgodnie z projektem 80% energii elektrycznej zużywanej przez centra danych ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, z godzinnym potwierdzeniem jej pochodzenia. W razie niespełnienia wymogów obiekty mogą potencjalnie utracić dostęp do sieci elektroenergetycznej. Zasady będą dotyczyć także projektów, które są już w budowie lub oczekują na przyłączenie do sieci; na dostosowanie przewidziano pięcioletni okres przejściowy.

S&P w październikowym raporcie stwierdziła, że takie wymogi mogą stać się przeszkodą nie do pokonania i faktycznie doprowadzić do moratorium.

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Aragonia i ryzyko dla inwestycji

Kluczowa dyskusja koncentruje się wokół Aragonii w północno-wschodniej Hiszpanii, gdzie władzę sprawuje opozycyjna Partia Ludowa. Region przyciągnął inwestorów przyspieszonymi procedurami pozwoleń, dostępnością gruntów i energii odnawialnej, a także międzynarodowymi połączeniami kablowymi. Prezydent Aragonii Jorge Azcón dąży do przekształcenia regionu w „Virginię Europy”, przez analogię do amerykańskiego stanu o największym zagęszczeniu centrów danych.

Według CBRE deweloperzy ogłosili 10,5 GW mocy centrów danych w Hiszpanii i Portugalii, jednak za realnie możliwe do realizacji uznaje się około 4,5 GW z powodu ograniczeń sieci, pozwoleń i infrastruktury. W Aragonii w ciągu następnej dekady oczekuje się ponad 60 mld euro inwestycji w centra danych i infrastrukturę cyfrową.

Stowarzyszenie branżowe SpainDC oświadczyło, że dekret może stworzyć najsurowszy w UE reżim dla centrów danych i narazić na ryzyko 80–90% inwestycji. Amazon Web Services i Microsoft poinformowały, że ich plany inwestycyjne w Aragonii się nie zmieniły, jednocześnie wzywając władze do zapewnienia długoterminowej pewności prawnej. Według El Mundo, powołującego się na nienazwane źródła, Google odłożył wielomiliardowy projekt centrum danych, oczekując większej pewności regulacyjnej.

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