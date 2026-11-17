W Londynie w Wielkiej Brytanii fundacja Solana Foundation ogłosiła nabycie pakietu kontrolnego w platformie danych kryptowalutowych CoinGecko. O transakcji, którą zaprezentowano na konferencji Breakpoint, poinformował CoinDesk.

Szczegóły transakcji

O pakiecie kontrolnym w CoinGecko w mediach społecznościowych poinformował dyrektor ds. produktu Solana Foundation, Vibhu Norby. Jednocześnie strony nie ujawniły wartości transakcji ani dokładnej wielkości udziału, który otrzymała fundacja.

Według Solana Foundation CoinGecko ma 18 mln zarejestrowanych użytkowników. Platforma dostarcza również dane rynkowe 180 tys. aplikacji i firm kryptowalutowych za pośrednictwem swoich interfejsów danych.

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Handel i rozszerzenie danych

Solana Foundation planuje dodać handel z wykorzystaniem Solany do strony CoinGecko, platformy GeckoTerminal oraz aplikacji mobilnej. Norby nakreślił również plany dotyczące narzędzi zdecentralizowanych finansów, a także szerszego zakresu akcji i tokenizowanych aktywów świata rzeczywistego.

W CoinGecko zaznaczono, że możliwość handlu jest na razie jedynie analizowana. Taka funkcja mogłaby pozwolić użytkownikom badać tokeny, śledzić ceny i zawierać transakcje bez opuszczania platformy.

CoinGecko planuje również rozszerzyć zakres aktywów w blockchainie, instrumentów pochodnych i tokenizowanych aktywów świata rzeczywistego, a także ulepszyć usługi danych dla biznesu i firm finansowych. Platforma oświadczyła, że nadal będzie obejmować szerszy rynek kryptowalut, wykorzystując własne technologie i publiczne metodologie pracy z danymi.

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