在英国伦敦，Solana Foundation宣布收购加密货币数据平台CoinGecko的控股权。该交易在Breakpoint大会上公布，CoinDesk对此进行了报道。

交易细节

Solana Foundation产品总监维布胡·诺比在社交媒体上宣布了对CoinGecko的控股权收购。同时，双方未披露交易金额以及该基金获得股份的确切比例。

根据Solana Foundation的数据，CoinGecko拥有1800万名注册用户。该平台还通过其数据接口向18万款加密货币应用和公司提供市场数据。

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交易与数据扩展

Solana Foundation计划在CoinGecko网站、GeckoTerminal平台和移动应用中增加使用Solana进行交易的功能。诺比还概述了有关去中心化金融工具的计划，以及扩大对股票和代币化现实世界资产覆盖范围的计划。

CoinGecko表示，目前仅在研究交易功能的可能性。该功能可让用户在不离开平台的情况下研究代币、跟踪价格并完成交易。

CoinGecko还计划扩大对链上资产、衍生品和代币化现实世界资产的覆盖，并改善面向企业和金融公司的数据服务。该平台表示，将继续利用自身技术和公开的数据处理方法覆盖更广泛的加密货币市场。

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