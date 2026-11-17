Solana Foundation приобрел контрольную долю в платформе CoinGecko — CoinDesk
В Лондоне, Великобритания, фонд Solana Foundation объявил о приобретении контрольной доли в платформе криптовалютных данных CoinGecko. О сделке, представленной на конференции Breakpoint, сообщает CoinDesk.
Детали сделки
О контрольной доле в CoinGecko в социальных сетях сообщил директор по продукту Solana Foundation Вибху Норби. При этом стороны не раскрыли стоимость сделки и точный размер доли, полученной фондом.
По данным Solana Foundation, у CoinGecko 18 млн зарегистрированных пользователей. Платформа также предоставляет рыночные данные 180 тыс. криптовалютных приложений и компаний через свои интерфейсы данных.
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Торговля и расширение данных
Solana Foundation планирует добавить торговлю с использованием Solana на сайт CoinGecko, платформу GeckoTerminal и в мобильное приложение. Норби также обозначил планы по инструментам децентрализованных финансов, а также более широкому охвату акций и токенизированных активов реального мира.
В CoinGecko отметили, что возможность торговли пока только изучается. Такая функция может позволить пользователям исследовать токены, отслеживать цены и заключать сделки, не покидая платформу.
CoinGecko также планирует расширить охват активов в блокчейне, деривативов и токенизированных активов реального мира, а также усовершенствовать сервисы данных для бизнеса и финансовых компаний. Платформа заявила, что и дальше будет охватывать более широкий криптовалютный рынок, используя собственные технологии и публичные методологии работы с данными.