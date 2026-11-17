В Лондоне, Великобритания, фонд Solana Foundation объявил о приобретении контрольной доли в платформе криптовалютных данных CoinGecko. О сделке, представленной на конференции Breakpoint, сообщает CoinDesk.

Детали сделки

О контрольной доле в CoinGecko в социальных сетях сообщил директор по продукту Solana Foundation Вибху Норби. При этом стороны не раскрыли стоимость сделки и точный размер доли, полученной фондом.

По данным Solana Foundation, у CoinGecko 18 млн зарегистрированных пользователей. Платформа также предоставляет рыночные данные 180 тыс. криптовалютных приложений и компаний через свои интерфейсы данных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Торговля и расширение данных

Solana Foundation планирует добавить торговлю с использованием Solana на сайт CoinGecko, платформу GeckoTerminal и в мобильное приложение. Норби также обозначил планы по инструментам децентрализованных финансов, а также более широкому охвату акций и токенизированных активов реального мира.

В CoinGecko отметили, что возможность торговли пока только изучается. Такая функция может позволить пользователям исследовать токены, отслеживать цены и заключать сделки, не покидая платформу.

CoinGecko также планирует расширить охват активов в блокчейне, деривативов и токенизированных активов реального мира, а также усовершенствовать сервисы данных для бизнеса и финансовых компаний. Платформа заявила, что и дальше будет охватывать более широкий криптовалютный рынок, используя собственные технологии и публичные методологии работы с данными.

Читай нас в