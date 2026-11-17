Правительство Испании может уже во вторник одобрить декрет, который ужесточит требования к дата-центрам в отношении использования возобновляемой электроэнергии. Решение не требует одобрения парламента и, как ожидается, будет принято до выборов 29 ноября. Новые правила могут повлиять на инвестиционные планы Amazon, Microsoft и принадлежащей Blackstone компании QTS, сообщает CNBC.

Требования к возобновляемой энергии

Впервые правительство представило декрет в августе, в том числе из-за опасений по поводу растущего спроса на электроэнергию и цен. После критики 26 октября власти предложили пересмотренную версию документа, однако в ней сохранились строгие требования к энергоснабжению дата-центров.

Согласно проекту, 80% электроэнергии, потребляемой дата-центрами, должно поступать из возобновляемых источников с почасовым подтверждением ее происхождения. В случае невыполнения требований объекты потенциально могут потерять доступ к электросети. Правила будут распространяться также на проекты, уже находящиеся в стадии строительства или ожидающие подключения к сети; для адаптации предусмотрен пятилетний переходный период.

S&P в октябрьском отчете отметила, что такие требования могут стать непреодолимым препятствием и фактически привести к мораторию.

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Арагон и риски для инвестиций

Ключевая дискуссия ведется вокруг Арагона на северо-востоке Испании, где у власти находится оппозиционная Народная партия. Регион привлек инвесторов ускоренными разрешительными процедурами, наличием земли и возобновляемой энергии, а также международными кабельными соединениями. Президент Арагона Хорхе Аскон стремится превратить регион в «Вирджинию Европы» — по аналогии со штатом США с наибольшей плотностью дата-центров.

По данным CBRE, девелоперы объявили о 10,5 ГВт мощностей дата-центров в Испании и Португалии, однако реально осуществимыми из-за ограничений сети, разрешений и инфраструктуры считают около 4,5 ГВт. В Арагоне в течение следующего десятилетия ожидается более 60 млрд евро инвестиций в дата-центры и цифровую инфраструктуру.

Отраслевая ассоциация SpainDC заявила, что декрет может создать самый строгий в ЕС режим для дата-центров и поставить под угрозу 80–90% инвестиций. Amazon Web Services и Microsoft сообщили, что их инвестиционные планы в Арагоне не изменились, одновременно призвав власти обеспечить долгосрочную правовую определенность. По данным El Mundo со ссылкой на неназванные источники, Google отложила многомиллиардный проект дата-центра, ожидая большей регуляторной определенности.

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