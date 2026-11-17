欧盟委员会将德国2026年经济增长预测上调至1.3%。今年5月，布鲁塞尔预计国内生产总值仅增长0.6%，《明镜》周刊报道。

出口支撑复苏

欧盟委员会解释称，上调预测是由于年初出口大幅增长。今年5月，委员会专家因伊朗战争导致能源价格高企而下调了预期。

根据欧盟委员会的评估，在经历数年停滞后，德国经济于2025年底再次开始回升。尽管中东地区发生冲突，这一复苏势头仍持续至2026年。

未来几年的预期

欧盟委员会预测，德国经济将在2027年增长1%，并在2028年增长0.7%。布鲁塞尔认为，明年全球人工智能热潮将进一步推动出口。增加国防和基础设施支出也预计将产生积极影响。

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预测显示，2028年的增长速度将因出口和政府支持可能减弱而放缓。同时，不确定性和高通胀抑制私人消费，劳动力、能源和融资成本上升则减少私人投资。

通胀将维持高位

欧盟委员会预测，德国2026年通胀率将为2.9%，2027年为3.2%。预计要到2028年才会降至2%。原因包括中东冲突导致燃油价格大幅上涨，以及天然气和电力批发价格上涨。

欧元区预测也得到改善：欧盟委员会预计，其经济将在2026年增长1.2%，而非此前预计的0.9%。2027年的预测维持在1.2%，2028年为1.3%。欧盟委员会每年发布两次经济预测。

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