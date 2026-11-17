Європейська комісія підвищила прогноз зростання економіки Німеччини у 2026 році до 1,3%. У травні Брюссель очікував приріст валового внутрішнього продукту лише на 0,6%, повідомляє Der Spiegel.

Експорт підтримав відновлення

У Єврокомісії пояснили перегляд прогнозу значним зростанням експорту на початку року. У травні експерти Комісії знизили очікування через високі ціни на енергоносії внаслідок війни в Ірані.

За оцінкою Єврокомісії, наприкінці 2025 року німецька економіка знову почала набирати обертів після кількох років стагнації. Це відновлення тривало й у 2026 році, попри конфлікт на Близькому Сході.

Очікування на наступні роки

На 2027 рік Єврокомісія прогнозує зростання німецької економіки на 1%, а на 2028-й — на 0,7%. У Брюсселі вважають, що наступного року експорту додатково сприятиме глобальний бум штучного інтелекту. Також очікується позитивний вплив збільшення витрат на оборону та інфраструктуру.

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У 2028 році темпи зростання, за прогнозом, сповільняться через можливе послаблення експорту та державної підтримки. Водночас невизначеність і висока інфляція стримують приватне споживання, а зростання витрат на оплату праці, енергію та фінансування скорочує приватні інвестиції.

Інфляція залишатиметься високою

Єврокомісія прогнозує інфляцію у Німеччині на рівні 2,9% у 2026 році та 3,2% у 2027-му. Зниження до 2% очікується лише 2028 року. Причинами названо різке підвищення цін на пальне через конфлікт на Близькому Сході, а також зростання оптових цін на газ і електроенергію.

Прогноз для єврозони також поліпшили: у 2026 році її економіка, за оцінкою Єврокомісії, зросте на 1,2% замість раніше очікуваних 0,9%. На 2027 рік прогноз збережено на рівні 1,2%, а на 2028-й — 1,3%. Єврокомісія оприлюднює економічні прогнози двічі на рік.

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