Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu niemieckiej gospodarki w 2026 roku do 1,3%. W maju Bruksela oczekiwała wzrostu produktu krajowego brutto o zaledwie 0,6%, informuje Der Spiegel.

Eksport wsparł ożywienie

Komisja Europejska wyjaśniła rewizję prognozy znaczącym wzrostem eksportu na początku roku. W maju eksperci Komisji obniżyli oczekiwania z powodu wysokich cen energii w następstwie wojny w Iranie.

Według oceny Komisji Europejskiej pod koniec 2025 roku niemiecka gospodarka ponownie zaczęła nabierać rozpędu po kilku latach stagnacji. To ożywienie trwało również w 2026 roku, mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Oczekiwania na kolejne lata

Na 2027 rok Komisja Europejska prognozuje wzrost niemieckiej gospodarki o 1%, a na 2028 rok — o 0,7%. W Brukseli uważają, że w przyszłym roku eksport dodatkowo wesprze globalny boom na sztuczną inteligencję. Oczekiwany jest również pozytywny wpływ zwiększenia wydatków na obronność i infrastrukturę.

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W 2028 roku tempo wzrostu ma, według prognozy, spowolnić z powodu możliwego osłabienia eksportu i wsparcia państwowego. Jednocześnie niepewność i wysoka inflacja hamują prywatną konsumpcję, a rosnące koszty pracy, energii i finansowania ograniczają prywatne inwestycje.

Inflacja pozostanie wysoka

Komisja Europejska prognozuje inflację w Niemczech na poziomie 2,9% w 2026 roku oraz 3,2% w 2027 roku. Spadek do 2% jest oczekiwany dopiero w 2028 roku. Jako przyczyny wskazano gwałtowny wzrost cen paliw z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także wzrost hurtowych cen gazu i energii elektrycznej.

Poprawiono również prognozę dla strefy euro: w 2026 roku jej gospodarka, według oceny Komisji Europejskiej, wzrośnie o 1,2% zamiast wcześniej oczekiwanych 0,9%. Prognozę na 2027 rok utrzymano na poziomie 1,2%, a na 2028 rok — 1,3%. Komisja Europejska publikuje prognozy gospodarcze dwa razy w roku.

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