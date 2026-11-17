Европейская комиссия повысила прогноз роста экономики Германии в 2026 году до 1,3%. В мае Брюссель ожидал увеличения валового внутреннего продукта лишь на 0,6%, сообщает Der Spiegel.

Экспорт поддержал восстановление

В Еврокомиссии объяснили пересмотр прогноза значительным ростом экспорта в начале года. В мае эксперты Комиссии снизили ожидания из-за высоких цен на энергоносители вследствие войны в Иране.

По оценке Еврокомиссии, в конце 2025 года немецкая экономика снова начала набирать обороты после нескольких лет стагнации. Это восстановление продолжалось и в 2026 году, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Ожидания на следующие годы

На 2027 год Еврокомиссия прогнозирует рост немецкой экономики на 1%, а на 2028 год — на 0,7%. В Брюсселе считают, что в следующем году экспорту дополнительно будет способствовать глобальный бум искусственного интеллекта. Также ожидается положительное влияние увеличения расходов на оборону и инфраструктуру.

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В 2028 году темпы роста, согласно прогнозу, замедлятся из-за возможного ослабления экспорта и государственной поддержки. В то же время неопределенность и высокая инфляция сдерживают частное потребление, а рост расходов на оплату труда, энергию и финансирование сокращает частные инвестиции.

Инфляция останется высокой

Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в Германии на уровне 2,9% в 2026 году и 3,2% в 2027 году. Снижение до 2% ожидается только в 2028 году. Причинами названы резкое повышение цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также рост оптовых цен на газ и электроэнергию.

Прогноз для еврозоны также улучшили: в 2026 году ее экономика, по оценке Еврокомиссии, вырастет на 1,2% вместо ранее ожидавшихся 0,9%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,2%, а на 2028 год — 1,3%. Еврокомиссия публикует экономические прогнозы дважды в год.

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