在埃及亚历山大港附近进行水下发掘时，考古学家发现了一枚刻有法罗斯灯塔、即亚历山大灯塔图案的青铜印章戒指。该灯塔是古代世界七大奇迹之一。埃及旅游和文物部通报了这一发现，《耶路撒冷邮报》报道。

安提罗多斯岛的发现

这枚戒指在原安提罗多斯岛遗址被发现，该岛曾是亚历山大港古代东部皇家港口大港（Portus Magnus）的一部分。岛上还坐落着一座托勒密王朝宫殿。人们认为，安提罗多斯岛在4世纪左右沉入水中，此前365年克里特岛附近发生的地震引发了其他地震和海啸。该遗址如今位于现代亚历山大港附近约5米深的水下。

埃及最高文物委员会秘书长希沙姆·阿尔-莱西表示，这是已知首个被雕刻在印章戒指上的古代灯塔图像。他说，该图像可能表明，安提罗多斯岛上的宫殿直到公元2世纪仍被用于行政用途，其中包括与灯塔有关的事务。戒指上的图像与2世纪钱币上已知的该建筑图像相似。

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东部港湾的发掘

法罗斯灯塔建于托勒密二世·费拉德尔菲斯统治时期，即公元前280年至247年。其高度估计至少为100米。公元956年至1303年间的一系列地震严重损坏了这座建筑，随后它被废弃，其石料后来于1480年被用于建造凯特贝城堡。

欧洲水下考古研究所负责人弗朗克·戈迪奥表示，本季探险队还发现了餐具、双耳瓶、瓶子、油灯和玻璃器皿残片，年代跨度从公元前4世纪至公元4世纪。发掘工作正在东部港湾的四处地点进行：伊西斯神庙区域、安提罗多斯岛上的宫殿区域和西部高地、方尖碑遗迹附近，以及提摩尼翁附近；提摩尼翁被称为安东尼的宫殿。

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