Podczas podwodnych wykopalisk w pobliżu Aleksandrii w Egipcie archeolodzy znaleźli brązowy sygnet z wygrawerowanym wizerunkiem latarni morskiej na Faros, zwanej także Latarnią Aleksandryjską — jednego z siedmiu cudów świata starożytnego. O znalezisku poinformowało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności, pisze „Jerusalem Post”.

Znalezisko z wyspy Antirhodos

Pierścień odkryto na terenie dawnej wyspy Antirhodos, która była częścią Portus Magnus — starożytnego wschodniego królewskiego portu Aleksandrii. Na wyspie znajdował się także pałac Ptolemeuszy. Uważa się, że Antirhodos znalazła się pod wodą około IV wieku po trzęsieniu ziemi w pobliżu Krety w 365 roku, które wywołało kolejne trzęsienia ziemi i tsunami. Obecnie stanowisko leży na głębokości około pięciu metrów niedaleko współczesnej Aleksandrii.

Hisham al-Leithy, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, oświadczył, że jest to pierwsze znane przedstawienie starożytnej latarni wygrawerowane na sygnecie. Jak zaznaczył, wizerunek może świadczyć o wykorzystywaniu pałacu na Antirhodos do celów administracyjnych, w tym związanych z latarnią, do II wieku naszej ery. Wizerunek na pierścieniu jest podobny do znanych przedstawień budowli na monetach z II wieku.

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Wykopaliska we wschodnim porcie

Latarnię morską na Faros wzniesiono za panowania Ptolemeusza II Filadelfosa w latach 280–247 p.n.e. Jej wysokość szacuje się na co najmniej 100 metrów. Seria trzęsień ziemi między 956 a 1303 rokiem n.e. poważnie uszkodziła budowlę, po czym ją opuszczono, a jej kamienie wykorzystano później do budowy Cytadeli Kajtbaja w 1480 roku.

Frank Goddio, szef Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej, poinformował, że ekspedycja znalazła w tym sezonie także naczynia stołowe, amfory, flakony, lampy oliwne oraz pozostałości szklanych naczyń, datowane na okres od IV wieku p.n.e. do IV wieku n.e. Prace prowadzone są w czterech miejscach wschodniego portu: w rejonie świątyni Izydy, na obszarze pałacowym i zachodnim wzniesieniu Antirhodos, w pobliżu pozostałości obelisku, a także w pobliżu Timonium, znanego jako pałac Antoniusza.

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