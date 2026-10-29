Во время подводных раскопок возле Александрии в Египте археологи нашли бронзовый перстень-печатку с гравированным изображением Фаросского, или Александрийского, маяка — одного из семи чудес античного мира. О находке сообщило Министерство туризма и древностей Египта, пишет Jerusalem Post.

Находка с острова Антиродос

Перстень обнаружили на месте бывшего острова Антиродос, который был частью Портус-Магнус — древней восточной королевской гавани Александрии. На острове также располагался птолемеевский дворец. Считается, что Антиродос оказался под водой примерно в IV веке после землетрясения возле Крита в 365 году, вызвавшего другие землетрясения и цунами. Сейчас памятник находится на глубине около пяти метров недалеко от современной Александрии.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Хишам аль-Лейти заявил, что это первое известное изображение древнего маяка, выгравированное на перстне-печатке. По его словам, изображение могло бы свидетельствовать об использовании дворца на Антиродосе для административных нужд, в том числе связанных с маяком, до II века нашей эры. Изображение на перстне похоже на известные изображения сооружения на монетах II века.

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Раскопки в восточной гавани

Фаросский маяк был построен во время правления Птолемея II Филадельфа в 280–247 годах до нашей эры. Его высота оценивается как минимум в 100 метров. Серия землетрясений между 956 и 1303 годами нашей эры существенно повредила сооружение, после чего его оставили, а камни позднее использовали для строительства крепости Кайт-Бей в 1480 году.

Глава Европейского института подводной археологии Франк Годдио сообщил, что в этом сезоне экспедиция также нашла столовую посуду, амфоры, фляги, масляные лампы и остатки стеклянных сосудов, датируемые периодом от IV века до нашей эры до IV века нашей эры. Работы ведутся на четырех участках восточной гавани: в районе храма Исиды, дворцового участка и западной возвышенности на Антиродосе, возле остатков обелиска, а также возле Тимониума, известного как дворец Антония.

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