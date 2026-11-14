以色列霍尔瓦特-布尔金遗址群向游客开放——《耶路撒冷邮报》

以色列阿杜拉姆—法国公园内的霍尔瓦特-布尔金考古遗址群已向游客开放。园区内保留着地下隧道，考古学家认为，曾有躲避罗马人的犹太起义者使用这些隧道；此外还有一座带有彩色马赛克的拜占庭教堂遗迹。

在完成发掘、保护工作及游客设施建设后，犹太国家基金、以色列文物局和马泰耶胡达地区委员会举行了开放仪式，《耶路撒冷邮报》报道。

第二圣殿时期的定居点

此前的发掘证实，这里曾存在一个大型的第二圣殿时期定居点，并一直延续至奥斯曼时期。研究人员推测，这里可能是弗拉维奥·约瑟夫斯著作中提到的卡法尔-比什定居点。

在罗马早期，居民为准备冲突而在岩层中凿出了一套错综复杂的藏身处网络。据该报报道，该定居点被罗马人围困，并在公元132至136年的巴尔·科赫巴起义期间被毁。

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教堂和地下建筑

该定居点被毁后，异教居民在其废墟上定居，建造新的地面建筑，并在地下修建墓葬设施。拜占庭时期，这里建起了一座教堂和修道院建筑群。考古学家还发现了用于饲养鸽子的鸽舍和葡萄压榨机。

以色列文物局文物盗窃防治部门负责人阿米尔·加诺尔表示，就面积和保存遗迹的规模而言，霍尔瓦特-布尔金是该地区最大的古代定居点。他说，该遗址长期遭受文物盗掘：盗掘者进入墓葬洞穴和地下藏身处，并破坏地面建筑。

加诺尔指出，保护措施、拘捕多伙盗掘者、开展发掘、建立阿杜拉姆洞穴公园以及向公众开放该遗址群，均有助于阻止该遗址进一步遭到破坏。

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