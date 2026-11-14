W Izraelu otwarto dla zwiedzających kompleks archeologiczny Horvat Burgin w parku Adulam-France. Na jego terenie zachowały się podziemne tunele, z których według archeologów korzystali żydowscy powstańcy ukrywający się przed Rzymianami, a także pozostałości bizantyjskiego kościoła z kolorowymi mozaikami.

Otwarcie przeprowadziły Żydowski Fundusz Narodowy, Izraelski Urząd Starożytności oraz rada regionalna Mate Yehuda po wykopaliskach, pracach konserwatorskich i przygotowaniu terenu dla zwiedzających, informuje Jerusalem Post.

Osada z okresu Drugiej Świątyni

Wcześniejsze wykopaliska potwierdziły istnienie w tym miejscu dużej osady z okresu Drugiej Świątyni, która istniała do czasów osmańskich. Badacze przypuszczają, że mogła to być osada Kfar Bish, wspomniana w dziełach Flawiusza Józefa.

We wczesnym okresie rzymskim mieszkańcy wykuli w skale rozległą sieć kryjówek, przygotowując się do konfliktu. Według publikacji osada została oblężona przez Rzymian i zniszczona podczas powstania Bar Kochby w latach 132–136 n.e.

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Kościół i podziemne konstrukcje

Po zniszczeniu osady na jej ruinach osiedliła się ludność pogańska, która wznosiła nowe budynki naziemne i urządzała pod ziemią obiekty grobowe. W okresie bizantyjskim wzniesiono tu kościół i kompleks klasztorny. Archeolodzy odkryli również kolumbaria do hodowli gołębi oraz prasy do wina.

Amir Ganor, kierownik jednostki Izraelskiego Urzędu Starożytności ds. zwalczania kradzieży zabytków, oświadczył, że Horvat Burgin jest największą starożytną osadą w tej okolicy pod względem powierzchni i skali zachowanych pozostałości. Jak zaznaczył, przez długi czas stanowisko cierpiało z powodu grabieży zabytków: rabusie wchodzili do jaskiń grobowych i podziemnych kryjówek, a także uszkadzali naziemne konstrukcje.

Ganor zaznaczył, że środki ochronne, zatrzymanie grup szabrowników, wykopaliska, utworzenie parku Jaskinie Adulam oraz otwarcie kompleksu dla publiczności pomogły powstrzymać dalsze niszczenie stanowiska.

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