В Израиле для посетителей открыли археологический комплекс Хорват-Бургин в парке Адулам—Франс. На его территории сохранились подземные туннели, которыми, по данным археологов, пользовались еврейские повстанцы, скрывавшиеся от римлян, а также остатки византийской церкви с цветными мозаиками.

Открытие провели Еврейский национальный фонд, Управление древностей Израиля и региональный совет Мате-Иегуда после раскопок, консервационных работ и обустройства территории для посетителей, сообщает Jerusalem Post.

Поселение времен Второго храма

Предыдущие раскопки подтвердили существование на этом месте большого поселения периода Второго храма, которое просуществовало до османского времени. Исследователи предполагают, что это могло быть поселение Кфар-Биш, упомянутое в трудах Флавия Иосифа.

В раннеримский период жители вырубили в скальной породе разветвленную сеть укрытий, готовясь к конфликту. По информации издания, поселение было осаждено римлянами и разрушено во время восстания Бар-Кохбы в 132–136 годах нашей эры.

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Церковь и подземные сооружения

После уничтожения поселения на его руинах поселилось языческое население, которое строило новые наземные здания и обустраивало погребальные сооружения под землей. В византийскую эпоху здесь возвели церковь и монастырский комплекс. Археологи также обнаружили колумбарии для разведения голубей и виноградные прессы.

Руководитель подразделения Управления древностей Израиля по противодействию хищению древностей Амир Ганор заявил, что Хорват-Бургин является крупнейшим древним поселением в этой местности по площади и масштабу сохранившихся остатков. По его словам, долгое время памятник страдал от разграбления древностей: грабители проникали в погребальные пещеры и подземные укрытия, а также повреждали наземные сооружения.

Ганор отметил, что охранные меры, задержание групп мародеров, раскопки, создание парка Пещеры Адулама и открытие комплекса для публики помогли остановить дальнейшее разрушение памятника.

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