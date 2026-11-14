В Ізраїлі для відвідувачів відкрили комплекс Хорват-Бургін — Jerusalem Post

В Ізраїлі для відвідувачів відкрили археологічний комплекс Хорват-Бургін у парку Адулам—Франс. На його території збереглися підземні тунелі, якими, за даними археологів, користувалися єврейські повстанці, що переховувалися від римлян, а також залишки візантійської церкви з кольоровими мозаїками.

Відкриття провели Єврейський національний фонд, Управління старожитностей Ізраїлю та регіональна рада Мате-Єгуда після розкопок, консерваційних робіт і облаштування території для відвідувачів, повідомляє Jerusalem Post.

Поселення часів Другого храму

Попередні розкопки засвідчили існування на цьому місці великого поселення періоду Другого храму, яке проіснувало до османського часу. Дослідники припускають, що це могло бути поселення Кфар-Біш, згадане у творах Флавія Йосифа.

У ранньоримський період мешканці вирубали в скельній породі розгалужену мережу сховків, готуючись до конфлікту. За інформацією видання, поселення взяли в облогу римляни та зруйнували під час повстання Бар-Кохби у 132–136 роках нашої ери.

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Церква і підземні споруди

Після знищення поселення на його руїнах оселилося язичницьке населення, яке споруджувало нові наземні будівлі та облаштовувало поховальні споруди під землею. У візантійську добу тут звели церкву й монастирський комплекс. Археологи також виявили колумбарії для розведення голубів і виноградні преси.

Керівник підрозділу Управління старожитностей Ізраїлю з протидії розкраданню старожитностей Амір Ганор заявив, що Хорват-Бургін є найбільшим давнім поселенням у цій місцевості за площею та масштабом збережених решток. За його словами, тривалий час пам’ятка потерпала від розкрадання старожитностей: грабіжники проникали до поховальних печер і підземних сховків, а також пошкоджували наземні споруди.

Ганор зазначив, що охоронні заходи, затримання груп мародерів, розкопки, створення парку Адуламські печери та відкриття комплексу для публіки допомогли зупинити подальше руйнування пам’ятки.

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