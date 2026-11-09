泰国曼谷的研究人员发现，局部使用3%米诺地尔可增加正在接受性别肯定激素治疗的跨性别男性的面部毛发密度。ScienceAlert报道了这项随机、双盲、安慰剂对照研究的结果。

试验结果

该研究在曼谷玛希隆大学进行，共有69名参与者：34人每天两次在面部涂抹3%米诺地尔，持续12周，另外35人接受安慰剂。

八周后，米诺地尔组的面部毛发比安慰剂组更浓密、更粗。12周后，该组的胡须密度较基线增加约17%，络腮胡密度增加15%。参与者还报告称，对结果的满意度更高，生活质量也有所改善。

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安全性和局限性

研究人员仅记录到轻微副作用，包括瘙痒、发红和皮肤脱屑。未记录到严重不良事件，参与者的血压保持稳定。这一点很重要，因为米诺地尔是一种血管扩张药物，其全身吸收理论上可能导致头晕、血压下降或心跳加快。

这项发表于《Journal of Dermatological Treatment》的研究作者指出，研究结果专门适用于接受激素治疗的跨性别男性。他们推测，睾酮治疗可能增强了该药物的效果。此前一项2016年针对顺性别男性的研究也显示，在促进胡须生长方面，3%米诺地尔优于安慰剂；不过，局部米诺地尔至今尚未获美国食品药品监督管理局批准用于刺激面部毛发生长。

美国皮肤病学会建议，在为此目的使用米诺地尔之前咨询皮肤科医生，因为皮肤刺激可能是常见副作用。

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