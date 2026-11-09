В Бангкоке, Таиланд, исследователи установили, что местное применение 3% миноксидила может увеличивать густоту волос на лице у трансгендерных мужчин, проходящих гендерно-аффирмативную гормональную терапию. О результатах рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования сообщает ScienceAlert.

Результаты испытания

Исследование провели в Университете Махидол в Бангкоке. В нем приняли участие 69 человек: 34 человека наносили на лицо 3% миноксидил дважды в день в течение 12 недель, еще 35 получали плацебо.

Через восемь недель в группе миноксидила волосы на лице были гуще и толще, чем в группе плацебо. За 12 недель густота усов в этой группе выросла примерно на 17% по сравнению с исходным уровнем, а густота бороды — на 15%. Участники также сообщали о большей удовлетворенности результатом и улучшении качества жизни.

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Безопасность и ограничения

Исследователи зафиксировали лишь незначительные побочные эффекты, в частности зуд, покраснение и шелушение кожи. Серьезных нежелательных явлений не зарегистрировали, а артериальное давление участников оставалось стабильным. Это важно, поскольку миноксидил является сосудорасширяющим препаратом, а его системное всасывание теоретически может вызывать головокружение, снижение давления или учащенное сердцебиение.

Авторы работы, опубликованной в Journal of Dermatological Treatment, отметили, что результаты относятся именно к трансгендерным мужчинам на гормональной терапии. Они предполагают, что терапия тестостероном могла усилить эффект препарата. Более раннее исследование 2016 года среди цисгендерных мужчин также показало преимущество 3% миноксидила над плацебо для роста бороды, однако местный миноксидил до сих пор не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для стимуляции роста волос на лице.

Американская академия дерматологии советует перед применением миноксидила для этой цели обратиться к дерматологу, поскольку распространенным побочным эффектом может быть раздражение кожи.

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