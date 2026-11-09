W Bangkoku w Tajlandii badacze ustalili, że miejscowe stosowanie 3% minoksydylu może zwiększać gęstość owłosienia twarzy u transpłciowych mężczyzn poddawanych afirmującej płeć terapii hormonalnej. O wynikach randomizowanego, podwójnie ślepego badania kontrolowanego placebo informuje ScienceAlert.

Wyniki badania

Badanie przeprowadzono na Uniwersytecie Mahidol w Bangkoku. Objęło ono 69 uczestników: 34 osoby nakładały na twarz 3% minoksydyl dwa razy dziennie przez 12 tygodni, a kolejne 35 otrzymywało placebo.

Po ośmiu tygodniach owłosienie twarzy w grupie minoksydylu było gęstsze i grubsze niż w grupie placebo. Po 12 tygodniach gęstość wąsów w tej grupie wzrosła o około 17% w porównaniu z poziomem wyjściowym, a gęstość brody — o 15%. Uczestnicy zgłaszali również większe zadowolenie z wyniku i poprawę jakości życia.

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Bezpieczeństwo i ograniczenia

Badacze odnotowali jedynie niewielkie działania niepożądane, w tym swędzenie, zaczerwienienie i łuszczenie się skóry. Nie zarejestrowano poważnych zdarzeń niepożądanych, a ciśnienie tętnicze uczestników pozostawało stabilne. Jest to ważne, ponieważ minoksydyl jest lekiem rozszerzającym naczynia krwionośne, a jego wchłanianie ogólnoustrojowe mogłoby teoretycznie powodować zawroty głowy, spadek ciśnienia lub przyspieszone bicie serca.

Autorzy pracy opublikowanej w Journal of Dermatological Treatment zaznaczyli, że wyniki dotyczą konkretnie transpłciowych mężczyzn stosujących terapię hormonalną. Przypuszczają, że terapia testosteronem mogła nasilić działanie leku. Wcześniejsze badanie z 2016 roku wśród cispłciowych mężczyzn również wykazało przewagę 3% minoksydylu nad placebo w zakresie wzrostu brody, jednak miejscowy minoksydyl nadal nie został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków do stymulowania wzrostu owłosienia twarzy.

Amerykańska Akademia Dermatologii zaleca konsultację z dermatologiem przed zastosowaniem minoksydylu w tym celu, ponieważ częstym działaniem niepożądanym może być podrażnienie skóry.

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