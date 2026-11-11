Tom Waterhouse, sekretarz generalny brytyjskiej partii Reform UK, ustąpił ze stanowiska. Jak informuje The Guardian, lider partii już mianował tymczasowego sekretarza generalnego. Odejście Waterhouse’a następuje w obliczu utrzymujących się pytań dotyczących weryfikacji kandydatów i wewnętrznej organizacji Reform UK.

Zarzuty wobec George’a Madgwicka

Waterhouse ustąpił po tym, jak George’owi Madgwickowi, liderowi Reform UK w radzie hrabstwa Hampshire, postawiono 12 zarzutów gwałtu oraz jeden zarzut rozpowszechniania nieprzyzwoitych wizerunków dziecka. Madgwick zaprzecza, by dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Lider Reform UK Nigel Farage wcześniej mówił, że był niezadowolony z tego, iż Madgwick pozostawał na stanowisku przez niemal 10 miesięcy po aresztowaniu w styczniu w związku z kilkoma domniemanymi przestępstwami seksualnymi. Weryfikacją kandydatów kieruje obecnie zastępca przewodniczącego Reform UK i były lider Ukip Paul Nuttall.

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Praca w partii

Waterhouse dołączył do Reform UK w sierpniu poprzedniego roku. Wcześniej pracował w public relations, w westminsterskich think tankach oraz w Crown Estate. W partii był zaangażowany w zakrojoną na szeroką skalę kampanię rekrutacyjną finansowaną przez zamożnych darczyńców, a także w wybór kandydatów na nadchodzące wybory powszechne.

Wraz z sekretarzem prawnym partii Adamem Richardsonem brał również udział w wewnętrznym dochodzeniu dotyczącym dwóch wysokich rangą działaczy Reform UK — Jamesa Orra i Dana Jukesa. Wewnętrzne dochodzenie stwierdziło, że Orr i Jukes nie naruszyli przepisów zakazujących zagranicznych darowizn, jednak policja nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Przewodnicząca Partii Pracy Bridget Phillipson oświadczyła, że Waterhouse stał się kolejną osobą obarczaną winą za problemy Reform UK, podczas gdy Farage, jej zdaniem, uniknął odpowiedzialności. W ubiegłym miesiącu Farage wyjaśnił niską frekwencję i na wpół pustą salę podczas prezentacji polityki gospodarczej partii w Londynie „niekompetencją personelu”.

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