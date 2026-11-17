美国副总统J.D.万斯表示，他与总统唐纳德·特朗普在对伊朗战争问题上不存在分歧。他在接受福克斯新闻采访时称，特朗普正在考虑结束冲突的后续步骤——从停止军事行动到加大对德黑兰的军事和外交压力，《耶路撒冷邮报》报道。

万斯否认政府内部存在分裂

万斯表示，政府内部可能会就具体行动展开讨论，但总统作出决定后，内阁成员必须协助执行。他强调，他看不到特朗普的立场与政府其他高级官员的立场之间存在分歧。

此前，万斯将共和党人在11月中期选举中的失利与战争的政治后果联系起来。他承认，汽油和能源价格上涨带来了政治代价，同时指出，美国能源领域的问题也与多年来对国内基础设施投资不足有关，其中包括炼油能力。

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不维持长期军事存在

万斯为政府的军事行动辩护，并表示美国的行动摧毁了伊朗的核计划及其常规武装力量。他还批评了支持进一步行动的人士，称他们希望战争持续下去。

这位副总统表示，特朗普不会允许冲突演变成“一场永远的战争”，也不会同意持续10至15年、甚至两年的军事承诺。与此同时，万斯没有说明结束战争的具体时间表，也没有解释美国总统可能在何种条件下批准额外军事行动。

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