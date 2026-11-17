Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между ним и президентом Дональдом Трампом нет разногласий относительно войны с Ираном. В интервью Fox News он сказал, что Трамп рассматривает дальнейшие шаги для завершения конфликта — от прекращения военной кампании до усиления военного и дипломатического давления на Тегеран, сообщает Jerusalem Post.

Вэнс опроверг раскол в администрации

По словам Вэнса, в администрации могут вестись дискуссии о конкретных действиях, однако после принятия решения президентом члены кабинета должны содействовать его выполнению. Он подчеркнул, что не видит разногласий между позицией Трампа и других высокопоставленных чиновников администрации.

Заявление прозвучало после того, как Вэнс связал поражения республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах с политическими последствиями войны. Он признал, что рост цен на бензин и энергоносители имел политическую цену, одновременно отметив, что проблемы в энергетической сфере США также связаны с многолетним недостаточным инвестированием во внутреннюю инфраструктуру, в частности в нефтеперерабатывающие мощности.

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Без длительного военного присутствия

Вэнс защитил военную кампанию администрации и заявил, что американские операции уничтожили ядерную программу Ирана и его обычные вооруженные силы. Он также раскритиковал сторонников дальнейших операций, которые, по его словам, стремятся к продолжению войны.

Вице-президент заявил, что Трамп не позволит превратить конфликт в «вечную войну» и не согласится на военное обязательство продолжительностью 10–15 лет или даже два года. В то же время Вэнс не назвал конкретных сроков завершения войны и не объяснил, при каких условиях президент США может одобрить дополнительные военные действия.

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