Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że nie ma różnic między nim a prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie wojny z Iranem. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że Trump rozważa dalsze kroki w celu zakończenia konfliktu — od wstrzymania kampanii wojskowej po zwiększenie presji wojskowej i dyplomatycznej na Teheran, informuje Jerusalem Post.

Vance zaprzeczył rozłamowi w administracji

Według Vance’a w administracji mogą toczyć się dyskusje na temat konkretnych działań, jednak po podjęciu decyzji przez prezydenta członkowie gabinetu muszą pomagać w jej realizacji. Podkreślił, że nie dostrzega różnic między stanowiskiem Trumpa a stanowiskiem innych wysokich rangą przedstawicieli administracji.

Oświadczenie padło po tym, jak Vance powiązał porażki republikanów w listopadowych wyborach śródokresowych z politycznymi konsekwencjami wojny. Przyznał, że wzrost cen benzyny i energii miał polityczną cenę, zaznaczając jednocześnie, że problemy w amerykańskim sektorze energetycznym są również związane z wieloletnim niedoinwestowaniem krajowej infrastruktury, w tym mocy rafineryjnych.

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Bez długotrwałej obecności wojskowej

Vance bronił kampanii wojskowej administracji i oświadczył, że amerykańskie operacje zniszczyły irański program nuklearny oraz jego konwencjonalne siły zbrojne. Skrytykował również zwolenników dalszych operacji, którzy, jak powiedział, dążą do przedłużenia wojny.

Wiceprezydent oświadczył, że Trump nie pozwoli, by konflikt przekształcił się w „wieczną wojnę”, i nie zgodzi się na zobowiązanie wojskowe trwające 10–15 lat ani nawet dwa lata. Jednocześnie Vance nie podał konkretnych terminów zakończenia wojny i nie wyjaśnił, w jakich warunkach prezydent USA mógłby zatwierdzić dodatkowe działania wojskowe.

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