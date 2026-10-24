在被占领的约旦河西岸巴勒斯坦地区，联合国世界粮食计划署（WFP）于9月将获得粮食援助的人数减少了50%。据半岛电视台报道，该决定的原因是国际捐助方捐款减少后出现严重资金短缺。

根据世界粮食计划署的数据，约90万约旦河西岸居民面临粮食不安全问题。该组织指出，自2023年以来，粮食需求已增长一倍以上。一些家庭甚至在官方宣布削减该计划之前就已停止获得援助。

失去支持的家庭

75岁的法乌扎·阿瓦德在2025年1月以色列军事行动后被迫离开图勒凯尔姆难民营。她表示，她的家人已有五个月未获得援助，目前与儿子、儿媳和孩子一起住在女儿尚未建成的房屋中。

阿瓦德称，以色列军方完全摧毁了她在难民营的住所，而她此前在以色列工作的儿子们如今没有工作。阿瓦德的一名儿子自2024年以来一直被以色列拘押。

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图勒凯尔姆郊区的阿尔-穆瓦哈德学校收容了来自图勒凯尔姆和努尔沙姆斯难民营的1000多名流离失所者。拉巴卜·卡西姆、她的丈夫塔利卜·阿布-萨里亚以及他们的三个孩子住在一间约30平方米的房间里。他们表示，三个月来没有获得任何援助。

收入下降

根据世界粮食计划署最新的季度分析，约旦河西岸76%的巴勒斯坦家庭收入大幅下降。12%的人口食物消费水平不足，三分之一的家庭负担不起健康饮食。农村地区和约旦河西岸南部省份受影响最严重。

尽管进行了削减，世界粮食计划署及其合作伙伴仍通过现金转账、代金券、食品、生计计划和营养服务，为20万名巴勒斯坦人提供支持。同时，该组织表示，它没有足够资源满足所有需要援助家庭的需求。

经济学家和人权倡导者乌拜·阿布迪还将这场人道主义危机与巴勒斯坦民族权力机构的财政困难，以及此前在以色列和约旦河西岸以色列定居点工作的巴勒斯坦人失业联系起来。他估计，约有50万巴勒斯坦家庭需要粮食援助。

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