Vulcan Centaur将发射40颗Amazon Leo卫星——Space.com

联合发射联盟公司（ULA）的Vulcan Centaur运载火箭计划于11月13日从佛罗里达州卡纳维拉尔角美国太空军基地发射，将40颗Amazon Leo互联网卫星送入轨道。发射计划于美国东部时间12时54分，即格林尼治时间17时54分进行。这将是该火箭自2月以来的首次飞行，Space.com报道。

间隔后的首次发射

Vulcan Centaur于2024年1月首飞，此后又完成了三次飞行。在2024年10月的第二次发射以及2026年2月的第四次发射期间，其中一枚固体火箭助推器均出现了问题。起飞约30秒后，两次发射中的助推器喷管都被烧穿并脱落。

尽管如此，火箭仍成功将有效载荷送入预定轨道。美国太空军暂停使用Vulcan Centaur执行国家安全任务的发射，直到ULA解决这一问题。ULA表示，已确定造成该异常的若干可能因素，并对喷管设计和生产流程进行了修改。本次任务将采用改进后的喷管设计。

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用于亚马逊网络的卫星

此次名为Vulcan Leo 1的发射任务将扩充Amazon Leo的低地球轨道宽带互联网星座，该星座此前名为Project Kuiper。该网络未来预计将由超过3200颗卫星组成，并与SpaceX的Starlink竞争。

此前，Atlas V、Falcon 9和Ariane 6火箭已通过15次发射将约400颗Amazon Leo卫星送入太空。如果本次任务按计划进行，Vulcan Centaur将在起飞约70分钟后开始，在约435公里的地球上空，于25分钟内部署40颗卫星。

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