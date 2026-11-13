Ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) должна стартовать 13 ноября с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде и вывести на орбиту 40 интернет-спутников Amazon Leo. Старт запланирован на 12:54 по восточному времени США, или на 17:54 по Гринвичу. Это будет первый полет ракеты с февраля, сообщает Space.com.

Первый запуск после перерыва

Vulcan Centaur дебютировала в январе 2024 года и с тех пор совершила еще три полета. Во время второго запуска в октябре 2024 года и четвертого — в феврале 2026 года — возникали проблемы с одним из твердотопливных ускорителей. Примерно через 30 секунд после старта сопло ускорителя в обоих случаях прогорело и отвалилось.

Несмотря на это, ракета успешно доставила полезные нагрузки на заданные орбиты. Космические силы США приостановили запуски миссий национальной безопасности на Vulcan Centaur, пока ULA не решит проблему. ULA сообщила, что определила несколько возможных факторов аномалии и внесла изменения в конструкцию сопла и производственные процессы. Для нынешней миссии будет использована усовершенствованная конструкция сопла.

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Спутники для сети Amazon

Запуск под названием Vulcan Leo 1 должен пополнить низкоорбитальную группировку широкополосного интернета Amazon Leo, которая ранее называлась Project Kuiper. В дальнейшем сеть должна состоять из более чем 3200 спутников и конкурировать со Starlink компании SpaceX.

До этого в космос уже вывели около 400 спутников Amazon Leo за 15 запусков ракет Atlas V, Falcon 9 и Ariane 6. Если нынешняя миссия пройдет по плану, Vulcan Centaur развернет 40 аппаратов в течение 25 минут, начиная примерно через 70 минут после старта, на высоте около 435 километров над Землей.

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