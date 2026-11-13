Rakieta nośna Vulcan Centaur firmy United Launch Alliance (ULA) ma wystartować 13 listopada z bazy Sił Kosmicznych USA na przylądku Canaveral na Florydzie i wynieść na orbitę 40 internetowych satelitów Amazon Leo. Start zaplanowano na godz. 12:54 czasu wschodniego USA, czyli 17:54 GMT. Będzie to pierwszy lot rakiety od lutego, informuje Space.com.

Pierwszy start po przerwie

Vulcan Centaur zadebiutowała w styczniu 2024 roku i od tego czasu odbyła jeszcze trzy loty. Podczas drugiego startu w październiku 2024 roku oraz czwartego — w lutym 2026 roku — wystąpiły problemy z jednym z silników pomocniczych na paliwo stałe. Około 30 sekund po starcie dysza silnika pomocniczego w obu przypadkach przepaliła się i odpadła.

Mimo to rakieta z powodzeniem dostarczyła ładunki na wyznaczone orbity. Siły Kosmiczne USA zawiesiły starty misji bezpieczeństwa narodowego na rakiecie Vulcan Centaur, dopóki ULA nie rozwiąże problemu. ULA poinformowała, że zidentyfikowała kilka możliwych czynników anomalii i wprowadziła zmiany w konstrukcji dyszy oraz procesach produkcyjnych. W obecnej misji zostanie wykorzystana ulepszona konstrukcja dyszy.

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Satelity dla sieci Amazon

Start nazwany Vulcan Leo 1 ma rozbudować niskoorbitalną konstelację szerokopasmowego internetu Amazon Leo, wcześniej znaną jako Project Kuiper. Docelowo sieć ma składać się z ponad 3200 satelitów i konkurować ze Starlinkiem firmy SpaceX.

Dotychczas w 15 startach rakiet Atlas V, Falcon 9 i Ariane 6 wyniesiono w kosmos około 400 satelitów Amazon Leo. Jeśli obecna misja przebiegnie zgodnie z planem, Vulcan Centaur rozmieści 40 aparatów w ciągu 25 minut, począwszy od około 70 minut po starcie, na wysokości około 435 kilometrów nad Ziemią.

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