Vulcan Centaur має вивести 40 супутників Amazon Leo — Space.com

Ракета-носій Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) 13 листопада має стартувати з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида та вивести на орбіту 40 інтернет-супутників Amazon Leo. Старт запланований на 12:54 за східним часом США, або 17:54 за Гринвічем. Це буде перший політ ракети з лютого, повідомляє Space.com.

Перший запуск після перерви

Vulcan Centaur дебютувала у січні 2024 року та відтоді здійснила ще три польоти. Під час другого запуску в жовтні 2024 року та четвертого — у лютому 2026-го — виникали проблеми з одним із твердопаливних прискорювачів. Приблизно через 30 секунд після старту сопло прискорювача в обох випадках прогоріло й відпало.

Попри це ракета успішно доставила корисні вантажі на визначені орбіти. Космічні сили США призупинили запуски місій національної безпеки на Vulcan Centaur, доки ULA не розв’яже проблему. ULA повідомила, що визначила кілька можливих чинників аномалії та внесла зміни в конструкцію сопла й виробничі процеси. Для нинішньої місії використають удосконалену конструкцію сопла.

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Супутники для мережі Amazon

Запуск під назвою Vulcan Leo 1 має поповнити низькоорбітальне угруповання широкосмугового інтернету Amazon Leo, яке раніше мало назву Project Kuiper. Надалі мережа має складатися з понад 3200 супутників і конкурувати зі Starlink компанії SpaceX.

До цього в космос уже вивели близько 400 супутників Amazon Leo за 15 запусків ракет Atlas V, Falcon 9 та Ariane 6. Якщо нинішня місія мине за планом, Vulcan Centaur розгорне 40 апаратів протягом 25 хвилин, починаючи приблизно через 70 хвилин після старту, на висоті близько 435 кілометрів над Землею.

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