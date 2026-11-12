在美国纽约，ZAKA Search and Rescue与哈巴德运动宣布成立联合国际紧急响应、搜寻与救援部门，以在危机期间协助犹太社区。据《耶路撒冷邮报》报道。

该倡议在哈巴德-卢巴维奇使者国际大会上发布，该大会被称为“金努斯·哈什卢希姆”。这一合作将把哈巴德的全球使者网络与ZAKA国际部门的行动能力结合起来。

培训与资源

新部门将为哈巴德使者提供专业培训、行动资源以及获得ZAKA专业能力的渠道。相关项目将涵盖紧急情况下的初步响应、搜寻与救援、搜寻和寻回灾难遇难者遗体，以及维护逝者尊严和有关犹太教律法的指导。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

组织方还计划引入该部门的部署程序。必要时，受过培训的人员和专用设备将参与响应工作。

为社区提供帮助

组织方表示，哈巴德使者经常成为远离家乡、身处紧急情况的犹太人的首批联系人。他们提供初步支持，并与当地政府部门协调行动。

ZAKA在联合国拥有获认可的地位，并在灾难现场与当地紧急服务部门协调开展工作。ZAKA首席执行官杜比·魏森施特恩表示，将与哈巴德长期合作关系正式化，将有助于更好地帮助社区为危机做好准备、更快作出响应，并向不同国家的犹太人提供帮助。

关注我们在