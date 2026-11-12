В Нью-Йорке, США, ZAKA Search and Rescue и движение Хабад объявили о создании совместного международного подразделения экстренного реагирования, поиска и спасения для помощи еврейским общинам во время кризисов. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Инициативу представили во время Международной конференции посланников Хабад-Любавич, известной как Кинус ха-Шлухим. Партнёрство объединит глобальную сеть посланников Хабада с оперативными возможностями международного подразделения ZAKA.

Обучение и ресурсы

Новое подразделение будет обеспечивать посланников Хабада профессиональным обучением, оперативными ресурсами и доступом к специализированным возможностям ZAKA. Программы будут охватывать первичное реагирование в чрезвычайных ситуациях, поиск и спасение, поиск и извлечение тел жертв катастроф, а также сохранение достоинства умерших и наставления по галахе.

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Организаторы также планируют ввести процедуры развертывания подразделения. При необходимости к реагированию будут привлекаться подготовленный персонал и специальное оборудование.

Помощь общинам

По словам организаторов, посланники Хабада часто становятся первыми контактными лицами для евреев, оказавшихся в чрезвычайной ситуации далеко от дома. Они оказывают первоначальную поддержку и координируют действия с местными властями.

ZAKA имеет признанный статус при ООН и работает на местах катастроф в координации с местными экстренными службами. Генеральный директор ZAKA Дуби Вайсенштерн заявил, что формализация многолетнего сотрудничества с Хабадом позволит лучше готовить общины к кризисам, быстрее реагировать и оказывать помощь евреям в разных странах.

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