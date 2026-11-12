W Nowym Jorku w USA ZAKA Search and Rescue oraz ruch Chabad ogłosiły utworzenie wspólnej międzynarodowej jednostki reagowania kryzysowego, poszukiwawczej i ratowniczej, która ma pomagać społecznościom żydowskim podczas kryzysów. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Inicjatywę zaprezentowano podczas Międzynarodowej Konferencji Emisariuszy Chabad-Lubawicz, znanej jako Kinus Ha-Szłuchim. Partnerstwo połączy globalną sieć emisariuszy Chabadu z możliwościami operacyjnymi międzynarodowej jednostki ZAKA.

Szkolenia i zasoby

Nowa jednostka zapewni emisariuszom Chabadu profesjonalne szkolenia, zasoby operacyjne oraz dostęp do wyspecjalizowanych możliwości ZAKA. Programy obejmą wstępne reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, poszukiwanie i ratownictwo, poszukiwanie oraz wydobywanie ciał ofiar katastrof, a także zachowanie godności zmarłych i wskazówki dotyczące halachy.

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Organizatorzy planują również wprowadzić procedury rozmieszczania jednostki. W razie potrzeby do działań będą angażowani przeszkolony personel i specjalistyczny sprzęt.

Pomoc dla społeczności

Według organizatorów emisariusze Chabadu często stają się pierwszymi osobami kontaktowymi dla Żydów, którzy znaleźli się w sytuacji nadzwyczajnej daleko od domu. Zapewniają oni wstępne wsparcie i koordynują działania z lokalnymi władzami.

ZAKA ma uznany status przy ONZ i działa na miejscach katastrof w koordynacji z lokalnymi służbami ratunkowymi. Dyrektor generalny ZAKA Dובי Weissenstern oświadczył, że sformalizowanie wieloletniej współpracy z Chabadem pozwoli lepiej przygotować społeczności na kryzysy, szybciej reagować i udzielać pomocy Żydom w różnych krajach.

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