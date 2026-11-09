巴基斯坦卡拉奇克利夫顿地区的居民举行抗议，反对在Block-5住宅街区建设一栋46层建筑。他们表示，该地区已面临供水、排污和街道未铺设沥青等问题，新建高楼可能使情况进一步恶化，《黎明报》报道。

男性、女性和老年人在多塔尔瓦尔环岛附近集会，并前往施工现场。抗议者举着反对Block-5商业活动以及在住宅街道进行高层开发的标语牌。他们还对这栋高楼将从何处获得供水表示担忧。

对基础设施的担忧

居民称，这块原本划作住宅开发的土地被改为商业用途。企业家萨贝拉·塔帕尔表示，居民此前已向克利夫顿军营委员会、卡拉奇市政公司以及卡拉奇供水和排污公司提出诉求，但据她所说，他们的投诉未得到关注。

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另一名居民舒迈拉·达乌德表示，该地区过去被认为是高档地区，设有数个外国领事馆，但如今缺乏基本基础设施。参加抗议的演员蒂普·谢里夫称，这栋建筑正在一条狭窄街道上、紧邻三层住宅的地方修建，施工扰乱了居民的安宁。他说，信德省建筑控制局此前曾限制该地区建筑的高度。

向建筑主管机构提出投诉

律师哈菲兹·贾吉拉尼表示，他代表居民向信德省建筑控制局局长提出申诉，要求停止施工并拆除这座他称为非法的高层商业建筑。律师在投诉中称，开发商违反法律和规定施工，并依据他所称的伪造或篡改文件开展工程。

贾吉拉尼称，他还就土地用途变更一事向信德省总体规划局提交了信息请求。该律师称，该项目未进行地质勘测或土壤分析，并表示打算诉诸法院。抗议者呼吁公布建筑许可、环境评估和基础设施承载能力研究，并严格遵守分区规定和建筑规范。

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