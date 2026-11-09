Жители Карачи протестуют против 46-этажного здания в Клифтоне — Dawn

Жители района Клифтон в Карачи, Пакистан, провели протест против строительства 46-этажного здания в жилом квартале Блок-5. Они заявляют, что район уже сталкивается с проблемами водоснабжения, канализации и незаасфальтированных улиц, а новая высотка может ухудшить ситуацию, сообщает Dawn.

Мужчины, женщины и пожилые люди собрались возле круговой развязки До-Талвар и прошли к месту строительства. Участники акции держали плакаты против коммерческой деятельности в Блоке-5 и высотной застройки на жилых улицах. Они также выразили обеспокоенность тем, откуда высотку будут снабжать водой.

Опасения по поводу инфраструктуры

Жители утверждают, что статус участка, предназначенного для жилой застройки, изменили на коммерческий. Предпринимательница Сабера Тапал заявила, что жители уже обращались в совет кантонмента Клифтон, муниципальную корпорацию Карачи и Корпорацию водоснабжения и канализации Карачи, однако их жалобы, по ее словам, остались без внимания.

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Другая жительница, Шумайла Дауд, сказала, что район ранее считался престижным и в нем располагались несколько иностранных консульств, но сейчас там не хватает базовой инфраструктуры. Актер Типу Шариф, присоединившийся к протесту, заявил, что здание возводят на узкой улице рядом с трехэтажными домами, а строительные работы нарушают покой жителей. По его словам, Управление строительного контроля Синда ранее ограничивало высоту застройки в этой местности.

Жалоба в строительный орган

Адвокат Хафиз Джагирани сообщил, что от имени жителей обратился к генеральному директору Управления строительного контроля Синда с требованием остановить работы и убрать высотное коммерческое здание, которое он назвал незаконным. В жалобе адвокат заявил, что застройщик ведет работы с нарушением законов и правил и на основании документов, которые он назвал поддельными или сфальсифицированными.

По словам Джагирани, он также подал запрос на информацию в Управление генерального плана Синда относительно изменения статуса участка. Адвокат утверждает, что для проекта не проводились геологические исследования или анализ грунта, и заявил о намерении обратиться в суд. Участники протеста призвали обнародовать разрешения на строительство, экологические оценки и исследования пропускной способности инфраструктуры, а также строго соблюдать правила зонирования и строительные нормы.

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