Mieszkańcy dzielnicy Clifton w Karaczi w Pakistanie protestowali przeciwko budowie 46-piętrowego budynku w mieszkalnej części Block-5. Twierdzą, że obszar już boryka się z problemami z zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją i nieutwardzonymi ulicami, a nowy wieżowiec może pogorszyć sytuację, podaje Dawn.

Mężczyźni, kobiety i osoby starsze zebrali się w pobliżu ronda Do Talwar i przeszli na miejsce budowy. Uczestnicy protestu trzymali plakaty przeciwko działalności komercyjnej w Block-5 oraz zabudowie wysokościowej na ulicach mieszkalnych. Wyrazili również obawy dotyczące tego, skąd wieżowiec będzie zaopatrywany w wodę.

Obawy dotyczące infrastruktury

Mieszkańcy twierdzą, że status działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zmieniono na komercyjny. Przedsiębiorczyni Sabera Tapal powiedziała, że mieszkańcy zwracali się już do Clifton Cantonment Board, Karachi Metropolitan Corporation oraz Karachi Water and Sewerage Corporation, lecz ich skargi, jak twierdzi, pozostały bez odpowiedzi.

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Inna mieszkanka, Shumaila Daud, powiedziała, że dzielnica była wcześniej uznawana za prestiżową i mieściło się w niej kilka zagranicznych konsulatów, ale obecnie brakuje tam podstawowej infrastruktury. Aktor Tipu Sharif, który przyłączył się do protestu, oświadczył, że budynek powstaje przy wąskiej ulicy obok trzykondygnacyjnych domów, a prace budowlane zakłócają spokój mieszkańców. Według niego Sindh Building Control Authority wcześniej ograniczał wysokość zabudowy w tej okolicy.

Skarga do organu budowlanego

Prawnik Hafiz Jaghirani poinformował, że w imieniu mieszkańców zwrócił się do dyrektora generalnego Sindh Building Control Authority z żądaniem wstrzymania prac i usunięcia wysokościowego budynku komercyjnego, który nazwał nielegalnym. W skardze prawnik stwierdził, że deweloper prowadzi prace z naruszeniem przepisów prawa i zasad oraz na podstawie dokumentów, które określił jako podrobione lub sfałszowane.

Według Jaghiraniego złożył on również wniosek o informację do Sindh Master Plan Authority w sprawie zmiany statusu działki. Prawnik twierdzi, że dla projektu nie przeprowadzono badań geologicznych ani analizy gruntu, i zapowiedział zamiar skierowania sprawy do sądu. Uczestnicy protestu wezwali do ujawnienia pozwoleń budowlanych, ocen środowiskowych i badań przepustowości infrastruktury, a także do ścisłego przestrzegania zasad zagospodarowania przestrzennego i norm budowlanych.

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