Жителі Карачі протестують проти 46-поверхового будинку в Кліфтоні — Dawn

Жителі району Кліфтон у Карачі, Пакистан, провели протест проти будівництва 46-поверхового будинку в житловому кварталі Блок-5. Вони заявляють, що район уже має проблеми з водопостачанням, каналізацією та незаасфальтованими вулицями, а нова висотка може погіршити ситуацію, повідомляє Dawn.

Чоловіки, жінки та літні люди зібралися біля кругового перехрестя До-Талвар і пройшли до місця будівництва. Учасники акції тримали плакати проти комерційної діяльності в Блоці-5 та висотної забудови на житлових вулицях. Вони також висловили занепокоєння щодо того, звідки висотку постачатимуть водою.

Побоювання щодо інфраструктури

Мешканці стверджують, що статус ділянки, призначеної для житлової забудови, змінили на комерційний. Підприємиця Сабера Тапал заявила, що жителі вже зверталися до ради кантонменту Кліфтон, муніципальної корпорації Карачі та Корпорації водопостачання і каналізації Карачі, однак їхні скарги, за її словами, залишилися без уваги.

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Інша жителька, Шумайла Дауд, сказала, що район раніше вважали престижним і в ньому розташовувалися кілька іноземних консульств, але нині там бракує базової інфраструктури. Актор Тіпу Шаріф, який долучився до протесту, заявив, що будинок зводять на вузькій вулиці поруч із триповерховими будинками, а будівельні роботи порушують спокій мешканців. За його словами, Управління будівельного контролю Сінду раніше обмежувало висоту забудови в цій місцевості.

Скарга до будівельного органу

Адвокат Хафіз Джагірані повідомив, що від імені жителів звернувся до генерального директора Управління будівельного контролю Сінду з вимогою зупинити роботи та прибрати висотну комерційну будівлю, яку він назвав незаконною. У скарзі адвокат заявив, що забудовник веде роботи з порушенням законів і правил та на підставі документів, які він назвав підробленими або сфальсифікованими.

За словами Джагірані, він також подав запит на інформацію до Управління генерального плану Сінду щодо зміни статусу ділянки. Адвокат стверджує, що для проєкту не проводили геологічного дослідження або аналізу ґрунту, та заявив про намір звернутися до суду. Учасники протесту закликали оприлюднити будівельні дозволи, екологічні оцінки й дослідження спроможності інфраструктури, а також суворо дотримуватися зонувальних правил і будівельних норм.

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