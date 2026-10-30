菲律宾马洛洛斯市的渔村帕马拉万居民表示，自然型海岸防护项目启动以来，他们近两年没有遭受洪灾。当地没有采用混凝土结构，而是安装了由竹子、牡蛎壳和椰子纤维制成的设施，Mongabay报道。

帕马拉万是位于马尼拉湾北部海岸的低洼聚落，只能乘船抵达。此前，在西南季风和台风期间，海浪会越过现有的3至4米高混凝土防波堤，淹没街道和房屋。

竹子拦截淤泥和沙子

村庄附近海域的14公顷区域内安装了相互连接的竹制框架。它们与装满废弃牡蛎壳的椰子网袋一起充当防波堤，削弱海浪能量。

竹制结构还能拦截淤泥和沙子。村级委员会成员费迪南德·克鲁兹表示，部分地点已积累约0.3米沉积物。预计约两年后，海床高度将足以种植红树林。装有贝壳的袋子将有助于恢复牡蛎礁，进一步加固海岸。

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试点项目及其对渔民的影响

马洛洛斯市长克里斯蒂安·纳蒂维达德于2023年批准了由荷兰工程公司Haskoning开发的项目。施工于2024年开始，计划于2026年稍晚完成。该倡议耗资1.3亿菲律宾比索，约合200万美元。

这项试点倡议被称为菲律宾首个自然型海岸防护项目。Haskoning称，施工人员中80%至90%从帕马拉万居民中雇用。与此同时，当地渔民杰罗姆·福斯蒂诺表示，超过50人失去了收入，因为他们的捕鱼围栏和牡蛎养殖场位于项目区域内。当地官员表示，受施工影响的渔民在就业时获得优先考虑。

官员们将帕马拉万视为马尼拉湾北部其他易发生洪灾地区的潜在范例。与此同时，Haskoning Philippines总裁兼负责人特雷弗·莫里什-盖尔强调，这类解决方案需要根据每段海岸的水文、环境、岩土工程和社会经济条件进行调整。

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