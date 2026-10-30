В рыбацкой деревне Памараван в городе Малолос на Филиппинах жители заявили, что почти два года не страдают от наводнений после начала реализации природоориентированного проекта берегозащиты. Вместо бетонных сооружений там установили конструкции из бамбука, устричных раковин и кокосового волокна, сообщает Mongabay.

Памараван — низменное поселение на побережье северной части Манильского залива, куда можно добраться только на лодке. Ранее во время юго-западного муссона и тайфунов волны переливались через существующий бетонный волнорез высотой 3–4 метра и затапливали улицы и дома.

Бамбук задерживает ил и песок

В море возле деревни на площади 14 гектаров установили соединенные бамбуковые каркасы. Вместе с мешками из кокосовой сетки, наполненными выброшенными устричными раковинами, они работают как волнорезы и ослабляют энергию волн.

Бамбуковые конструкции также задерживают ил и песок. По словам члена совета барангая Фердинанда Круса, в отдельных местах уже накопилось около 0,3 метра осадка. Ожидается, что примерно через два года уровень морского дна станет достаточным для высадки мангровых деревьев. Мешки с раковинами должны способствовать восстановлению устричных рифов, которые дополнительно укрепят берег.

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Пилотный проект и влияние на рыбаков

Мэр Малолоса Кристиан Нативидад одобрил в 2023 году проект, разработанный нидерландской инженерной компанией Haskoning. Строительство начали в 2024 году, а завершить работы планируют позднее в 2026 году. Стоимость инициативы составляет 130 миллионов филиппинских песо, или около 2 миллионов долларов.

Пилотную инициативу называют первым на Филиппинах природоориентированным проектом берегозащиты. По данным Haskoning, 80–90% работников на строительстве наняли среди жителей Памаравана. В то же время, по словам местного рыбака Джерома Фаустино, более 50 человек потеряли доход, поскольку их рыболовные заграждения и устричные фермы находились на территории проекта. Местные чиновники заявили, что рыбакам, которых затронуло строительство, предоставляли приоритет при трудоустройстве.

Чиновники рассматривают Памараван как возможный пример для других подверженных наводнениям районов северной части Манильского залива. В то же время президент и глава Haskoning Philippines Тревор Морриш-Гейл подчеркнул, что такие решения необходимо адаптировать к гидрологическим, экологическим, геотехническим и социально-экономическим условиям каждого побережья.

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