W rybackiej wsi Pamarawan w mieście Malolos na Filipinach mieszkańcy twierdzą, że od niemal dwóch lat nie cierpią z powodu powodzi po rozpoczęciu realizacji opartego na naturze projektu ochrony wybrzeża. Zamiast betonowych konstrukcji zainstalowano tam rozwiązania z bambusa, muszli ostryg i włókna kokosowego, informuje Mongabay.

Pamarawan to nisko położona osada na wybrzeżu północnej części Zatoki Manilskiej, do której można dotrzeć wyłącznie łodzią. Wcześniej podczas południowo-zachodniego monsunu i tajfunów fale przelewały się przez istniejący betonowy falochron o wysokości 3–4 metrów, zalewając ulice i domy.

Bambus zatrzymuje muł i piasek

W morzu w pobliżu wsi na obszarze 14 hektarów zainstalowano połączone bambusowe stelaże. Wraz z workami z siatki kokosowej wypełnionymi wyrzuconymi muszlami ostryg działają one jak falochrony i osłabiają energię fal.

Bambusowe konstrukcje zatrzymują również muł i piasek. Według członka rady barangaju Ferdinanda Cruza w niektórych miejscach zgromadziło się już około 0,3 metra osadów. Oczekuje się, że za około dwa lata poziom dna morskiego będzie wystarczający do sadzenia drzew namorzynowych. Worki z muszlami mają pomóc w odtworzeniu raf ostrygowych, które dodatkowo wzmocnią wybrzeże.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Projekt pilotażowy i wpływ na rybaków

Burmistrz Malolos Christian Natividad zatwierdził w 2023 roku projekt opracowany przez holenderską firmę inżynieryjną Haskoning. Budowę rozpoczęto w 2024 roku, a prace mają zostać ukończone później w 2026 roku. Koszt inicjatywy wynosi 130 milionów filipińskich peso, czyli około 2 milionów dolarów.

Inicjatywa pilotażowa jest określana jako pierwszy na Filipinach oparty na naturze projekt ochrony wybrzeża. Według Haskoning 80–90% pracowników budowy zatrudniono spośród mieszkańców Pamarawan. Jednocześnie miejscowy rybak Jerome Faustino powiedział, że ponad 50 osób straciło dochody, ponieważ ich zagrody rybackie i farmy ostryg znajdowały się na obszarze projektu. Lokalni urzędnicy oświadczyli, że rybacy dotknięci budową mieli pierwszeństwo przy zatrudnieniu.

Urzędnicy postrzegają Pamarawan jako możliwy przykład dla innych obszarów północnej części Zatoki Manilskiej zagrożonych powodziami. Jednocześnie prezes i szef Haskoning Philippines Trevor Morrish-Gale podkreślił, że takie rozwiązania należy dostosowywać do warunków hydrologicznych, środowiskowych, geotechnicznych i społeczno-ekonomicznych każdego wybrzeża.

Czytaj nas na