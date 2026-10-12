巴基斯坦工商界反对2680亿卢比电价调整——《黎明报》

在伊斯兰堡，巴基斯坦工商会联合会（FPCCI）反对向消费者增加2680亿卢比的负担。十家配电公司提议通过此前年度调整，将该金额计入电价。《黎明报》报道。

FPCCI呼吁巴基斯坦国家电力监管局Nepra驳回其认为虚高的要求。该联合会表示，监管机构此前已驳回其中部分金额，或这些金额正处于与第三方的争议之中。

2027年申请

十家配电公司提交了申请，要求对2025年至2030年的多年期电价进行2027年度指数化调整，并要求对终端消费者电价作出其他调整。它们合计申报，2027年电力配电和供应所需收入为2.64万亿卢比。

FPCCI特别能源咨询委员会分析了所提交的文件，包括有关营运资本、电力采购价格、此前年度调整以及收入基础盈利能力的要求。该联合会评估认为，这些要求中很大一部分具有追溯性，受到其他方质疑，与公司自身计算不一致，或未包含足以进行独立核查的信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调整规模

FPCCI指出，Islamabad Electric Supply Company提出的此前年度调整要求超过该公司拟议年度利润率的212%，而Sukkur Electric的这一指标为配电利润率的113%。Faisalabad Electric为91%，Multan Electric为68%，Quetta Electric为60%。

Islamabad Electric Supply Company在总计5250亿卢比的收入需求中，申报了金额最大的此类调整，即1580亿卢比。该联合会认为，其70%的要求存在争议或与非现金项目有关，而且以总额形式提交，未列明构成部分。

工商界对监管机构的要求

FPCCI呼吁Nepra将其异议纳入电价制定程序和公开听证会，并要求各公司在听证会前以书面形式答复具体意见。该联合会还要求，在未论证各个组成部分的情况下，不要批准笼统的调整要求，并允许贸易和工业协会代表参与案件审议。

关注我们在