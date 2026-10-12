W Islamabadzie Federacja Izb Handlowo-Przemysłowych Pakistanu (FPCCI) sprzeciwiła się dodatkowemu obciążeniu konsumentów w wysokości 268 mld rupii, które dziesięć spółek dystrybucyjnych proponuje uwzględnić w taryfach za energię elektryczną poprzez korekty za poprzednie lata. Informuje o tym Dawn.

FPCCI zwróciła się do pakistańskiego Narodowego Urzędu Regulacji Energetyki Elektrycznej Nepra z apelem o odrzucenie, jej zdaniem, zawyżonych roszczeń. Federacja oświadczyła, że regulator już wcześniej odrzucił część tych kwot lub że są one przedmiotem sporów z osobami trzecimi.

Wnioski na 2027 rok

Dziesięć spółek dystrybucyjnych złożyło wnioski o indeksację wieloletnich taryf na lata 2025–2030 dla 2027 roku, a także o inne korekty taryf dla odbiorców końcowych. Łącznie zadeklarowały zapotrzebowanie na przychody w wysokości 2,64 bln rupii na dystrybucję i dostawy energii elektrycznej w 2027 roku.

Specjalny energetyczny komitet doradczy FPCCI przeanalizował złożone dokumenty, w tym roszczenia dotyczące kapitału obrotowego, cen zakupu energii elektrycznej, korekt za poprzednie lata oraz rentowności bazy przychodowej. Według oceny federacji znaczna część takich roszczeń ma charakter retrospektywny, jest kwestionowana przez inne strony, jest sprzeczna z wyliczeniami samych spółek lub nie zawiera wystarczających informacji do niezależnej weryfikacji.

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Skala korekt

FPCCI wskazała, że roszczenia Islamabad Electric Supply Company dotyczące korekt za poprzednie lata przekroczyły 212% proponowanej rocznej marży spółki, a w Sukkur Electric wskaźnik ten wyniósł 113% marży dystrybucyjnej. W przypadku Faisalabad Electric sięgnął 91%, Multan Electric — 68%, a Quetta Electric — 60%.

Największą kwotę takich korekt — 158 mld rupii — w ramach łącznego zapotrzebowania na przychody wynoszącego 525 mld rupii zadeklarowała Islamabad Electric Supply Company. Federacja uważa, że 70% jej roszczeń jest spornych lub związanych z pozycjami niepieniężnymi, a także zostały one przedstawione jako łączna kwota bez wyszczególnienia składników.

Żądania biznesu wobec regulatora

FPCCI wezwała Nepra do włączenia jej zastrzeżeń do procedur ustalania taryf i publicznych przesłuchań, a także do zobowiązania spółek do pisemnej odpowiedzi na konkretne uwagi przed przesłuchaniami. Federacja prosi również, aby nie zatwierdzać ogólnych roszczeń dotyczących korekt bez uzasadnienia poszczególnych składników oraz aby zezwolić przedstawicielom stowarzyszeń handlowych i przemysłowych na udział w rozpatrywaniu spraw.

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