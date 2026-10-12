В Исламабаде Федерация торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) выступила против дополнительной нагрузки на потребителей в размере 268 млрд рупий, которую десять распределительных компаний предлагают учесть в тарифах на электроэнергию посредством корректировок за предыдущие годы. Об этом сообщает Dawn.

FPCCI обратилась к Национальному регулятору электроэнергетики Пакистана Nepra с призывом отклонить, по ее мнению, завышенные требования. В федерации заявили, что часть этих сумм регулятор уже отклонял ранее или что они являются предметом споров с третьими сторонами.

Заявки на 2027 год

Десять распределительных компаний подали ходатайства об индексации многолетних тарифов на 2025–2030 годы для 2027 года, а также о других корректировках тарифов для конечных потребителей. В совокупности они заявили потребность в доходах на 2,64 трлн рупий для распределения и поставок электроэнергии в 2027 году.

Специальный энергетический консультативный комитет FPCCI проанализировал представленные документы, в том числе требования по оборотному капиталу, ценам закупки электроэнергии, корректировкам за предыдущие годы и доходности базы доходов. По оценке федерации, значительная часть таких требований носит ретроспективный характер, оспаривается другими сторонами, противоречит расчетам самих компаний или не содержит достаточной информации для независимой проверки.

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Масштабы корректировок

FPCCI отметила, что требования Islamabad Electric Supply Company по корректировкам за предыдущие годы превысили 212% предложенной годовой маржи компании, а у Sukkur Electric этот показатель составил 113% маржи распределения. Для Faisalabad Electric он достиг 91%, для Multan Electric — 68%, для Quetta Electric — 60%.

Наибольшую сумму таких корректировок — 158 млрд рупий — в рамках общей потребности в доходах на 525 млрд рупий заявила Islamabad Electric Supply Company. Федерация считает, что 70% ее требований являются спорными или связаны с неденежными статьями, а также представлены общей суммой без расшифровки составляющих.

Требования бизнеса к регулятору

FPCCI призвала Nepra включить ее возражения в процедуры установления тарифов и публичные слушания, а также обязать компании письменно ответить на конкретные замечания до слушаний. Федерация также просит не утверждать общие требования по корректировкам без обоснования отдельных составляющих и разрешить представителям торговых и промышленных объединений участвовать в рассмотрении дел.

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